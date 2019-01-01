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العمل الزراعي بغزة يختتم دورة تدريبية حول الحركات الاجتماعية

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

اختتم اتحاد لجان العمل الزراعي بغزة دورة تدريبية بعنوان الحركات الاجتماعية، استهدفت أعضاء الهيئة التنفيذية لحركة طريق الفلاحين الفلسطينية وكادرات وكوادر من اللجان الزراعية ولجان الصيادين، واستمرت الدورة مدة 5 أيام متواصلة بواقع 30 ساعة تدريبية نفذها مجموعة من المدربين الأكفاء ولا سيما في مجال العمل النقابي والحركات الاجتماعية وادارة الحملات والقيادة والعمل الجماعي.

وتهدف هذه الدورة وما تضمنته من عناوين ومواضيع متنوعة ومتقدمة في مجال ادارة الحملات وبناء الحركات الاجتماعية وكيفية قيادة الجماهير والفئات المستهدفة نحو التأثير واحداث التغيير المنشود، وتعتبر هذه الدورة متقدمة من حيث الوسائل والطرق المستخدمة في التدريب لأن المجموعة التي خضعت للتدريب وهي من كلى الجنسين سيقع على كاهلها ادارة وتسيير أعمال وأنشطة حركة طريق الفلاحين الفلسطينية في قطاع غزة. وقال مدير دائرة الضغط والمناصرة أن العمل الزراعي يسعى من وراء هذا التدريب الى خلق وايجاد كادر قيادي من المزارعين والصيادين والمرأة الريفية تكون قادرة على تولي مسؤولية حركة طريق الفلاحين الفلسطينية وأن يبقى الاتحاد الزراعي حاضنا وومرشدا لهذه الحركة في السنوات القادمة.

#العمل الزراعي

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