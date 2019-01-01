  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل عدة شبان بالضفة ويستدعي آخرين

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل عدة شبان بالضفة ويستدعي آخرين


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عدة شبان بالضفة الغربية، فيما استدعت آخرين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين ناصر عجاج وتيسير أبو صبيح من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، كما استدعت الصحفيتين ميساء أبو غزالة وسندس عويس لتوثيقهما الانتهاكات في الأقصى.

وسلمت القوات قرارات بمنع السفر للمعلمتين المقدسيتين خديجة خويص وهنادي الحلواني.

وتمكن الشبان في قرية العيسوية بالقدس المحتلة، من إعادة بناء النصب التذكاري للشهيد محمد عبيد بعد أن هدمه جنود الاحتلال.

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال الفتى محمد عبدالكريم أبو دية، عقب مداهمة وتفتيش منزل عائلته في منطقة صافا شمالا.

واطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز خلال اقتحامهم بلدة نحالين غرب بيت لحم.

الأكثر قراءة اليوم

استمع : مكالمة هاتفية بين ضابط مخابرات إسرائيلي وأحد المواطنين في غزة

ترامب فاجأ "إسرائيل" بقراراته وتل ابيب ستبقى وحيدة أمام إيران

الحكومة: جاري الإعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين قريبا

داخلية غزة تكشف عن تطوير الاحتلال الاسرائيلي لاساليب الاسقاط والتجسس

مصر : الموت يغيب الفنان طلعت زكريا

وزارة المالية تصدر بيان بخصوص موظفي لجنة تحديث البيانات في قطاع غزة

إلهان عمر تقدم أوراق طلاقها من زوجها

الأخبار الرئيسية

الترتيبات لوصول وفد من لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة بدأت عمليا على الأرض

إصابات في صفوف الأجهزة الأمنية باشتباكات خلال حملة أمنية بمخيم جنين

مسؤول اسرائيلي: الحوامات تشكل تهديداً خطيراً بالنسبة لنا و الوضع الإنساني بغزة مخيف جدا

الداخلية بغزة توضح بشأن اعتقال موظفي لجنة تحديث بيانات الموظفين في القطاع

بيان هام من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة ..