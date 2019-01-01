الاحتلال يعتقل عدة شبان بالضفة ويستدعي آخرين

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عدة شبان بالضفة الغربية، فيما استدعت آخرين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين ناصر عجاج وتيسير أبو صبيح من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، كما استدعت الصحفيتين ميساء أبو غزالة وسندس عويس لتوثيقهما الانتهاكات في الأقصى.

وسلمت القوات قرارات بمنع السفر للمعلمتين المقدسيتين خديجة خويص وهنادي الحلواني.

وتمكن الشبان في قرية العيسوية بالقدس المحتلة، من إعادة بناء النصب التذكاري للشهيد محمد عبيد بعد أن هدمه جنود الاحتلال.

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال الفتى محمد عبدالكريم أبو دية، عقب مداهمة وتفتيش منزل عائلته في منطقة صافا شمالا.

واطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز خلال اقتحامهم بلدة نحالين غرب بيت لحم.