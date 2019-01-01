إصابات في صفوف الأجهزة الأمنية باشتباكات خلال حملة أمنية بمخيم جنين

رام الله / سما /

أصيب 5 من أفراد الأمن الوطني الليلة الماضية خلال اشتباكات وقعت على إثر حملة أمنية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة .

وقال محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب: "إننا بصدد ملاحقة كل مظاهر تخطي القانون والأمن والنظام".

وقالت مصادر طبية إنه تم نقل أحد المصابين إلى مستشفى النجاح"، فيما تبين أن المصابين هم من أفراد الكتيبة التاسعة التابعة لقوات الأمن الوطني.

والمصابون من عناصر الدوريات هم:

نقيب/ محمد عيسى حسن بطاط بحجر في عينه وتم نقله لمستشفى النجاح/ نابلس.

جابر نازك عفيف شتيوي - شظية.

يوسف غازي احمد ابو كشك- شظية.

يوسف محمود حسن دراويش- شظية.

رمز غسان محمود جمعة- شظية بالركبة- سيتم نقله الى مستشفيات نابلس

بينما أصيب المواطن ابراهيم الصوص بعيار ناري بالقدم وتم نقله للمستشفى الحكومي.