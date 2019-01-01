مسؤول اسرائيلي: الحوامات تشكل تهديداً خطيراً بالنسبة لنا و الوضع الإنساني بغزة مخيف جدا

القدس المحتلة / سما /

قال قائد فرقة غزة العميد اليعازر توليدانو، إن الحوامات تشكل تهديداً كبيراً بالنسبة لإسرائيل.

وأضاف توليدانو في لقاء مطول مع صحيفة "يديعوت أحرونوت": "نحن نعترف بأن الحوامات ليست لعبة، إنها تهديد خطير للغاية، ولديها القدرة على التحليق وحمل المتفجرات وإلقائها".

وأكد أن الجيش يأخذ هذا التهديد على محمل الجد، مضيفاً، "شهدنا بالفعل ثلاثة أحداث من هذا النوع على حدود غزة، وبالنسبة لنا هذا تهديد خطير مثل الصواريخ المضادة للدبابات".

وأردف قائلاً إن "قضية إطلاق الصواريخ والقذائف برمتها تشكل تهديداً خطيراً ويتزايد"، موضحاً، أن الجيش الإسرائيلي يركز على مكافحته بكل الطرق،

وأشار إلى أن رئيس الأركان يضغط بقوة لمحاربته وعلى جميع المستويات؛ إنه سلاح قاسي للغاية.

واستطرد توليدانو قائلاً:" الصواريخ تطلق بالفعل، إنها تضر بالأمن وبالشعور بالأمان، وهذا يؤخذ في الاعتبار".

وزعم توليدانو أن المشكلة الرئيسية في غزة هي أنها تحت رعاية حركة (إرهابية) لا تكرس اهتماماتها الأولى لصالح مواطني غزة، مشيرا إلى أن حماس تحكم غزة منذ 12 عاما، ولو قامت ببناء شبكات صرف صحي ونظام مياه وتطوير اقتصاد، فسيبدو كل شيء مختلفًا، إلا أن الوضع الإنساني هناك مخيف جدا". وفق تعبيره.

وأشار إلى أن المشكلة الثانية هي "الخلاف الفلسطيني الداخلي، أولاً بين فتح وحماس ثم بين كل الفصائل"، مضيفا أنه "لا يوجد نظام هناك".

وأضاف توليدانو أن "المشكلة الثالثة هي أنهم معزولون للغاية، باستثناء تقاربهم مع إيران، وكل ما سبق يؤثر مباشرة على سكان قطاع غزة".