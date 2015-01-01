قتيل بجريمة إطلاق نار في جلجولية

القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب بهاء عرار (في الثلاثينات من عمره)، وأصيب آخرون، في جريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الثلاثاء، في بلدة جلجولية بالمثلث الجنوبي.

وأوضحت مصادر محلية أن مجهولين أطلقوا النار على مركبة خاصة أقلت عرار وشبان آخرين.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وأقرت وفاة عرار على الفور متأثرًا بجراحه الحرجة بعد فشل جميع المحاولات لإنقاذ حياته.

فيما نقلت طواقم الإسعاف، مصابًا بجروح متوسطة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفتت مصادر محلية إلى أنه بمقتل بهاء، تكون عائلة عرار قد فقدت ثلاثة من أبنائها في جرائم قتل، حيث قتل شقيقه عبد الحافظ، في تفجير سيارة عام 2017 في تل أبيب، في حين قتل شقيقه الآخر، فادي، في جريمة إطلاق نار وقعت في البلدة عام 2015.