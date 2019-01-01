فلسطين تشارك بالاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي

سان خوسيه /سما/

شاركت دولة فلسطين، بصفتها رئيس مجموعة 77 والصين، بالاجتماع التحضيري في كوستاريكا، الذي يسبق انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، المزمع عقده في تشيلي خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019.

ومثل دولة فلسطين في الاجتماع، مندوبها لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.

وينعقد الاجتماع التحضيري على مدار ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم، في مدينة سان خوسيه، وتبرز أهميته في كونه فرصة لتبادل أفضل الممارسات حول بناء وتحسين استراتيجيات طويلة الأجل في المجالات المتعلقة بمكافحة التغير المناخي.