  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تشارك بالاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك بالاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي


سان خوسيه /سما/

شاركت دولة فلسطين، بصفتها رئيس مجموعة 77 والصين، بالاجتماع التحضيري في كوستاريكا، الذي يسبق انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، المزمع عقده في تشيلي خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019.

ومثل دولة فلسطين في الاجتماع، مندوبها لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.

وينعقد الاجتماع التحضيري على مدار ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم، في مدينة سان خوسيه، وتبرز أهميته في كونه فرصة لتبادل أفضل الممارسات حول بناء وتحسين استراتيجيات طويلة الأجل في المجالات المتعلقة بمكافحة التغير المناخي.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب فاجأ "إسرائيل" بقراراته وتل ابيب ستبقى وحيدة أمام إيران

كاتب إسرائيلي : الحرب الأهلية الوشيكة ستقطعنا إرباً إرباً

الحكومة: جاري الإعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين قريبا

داخلية غزة تكشف عن تطوير الاحتلال الاسرائيلي لاساليب الاسقاط والتجسس

إغلاق إسرائيلي شامل لمعابر الضفة وغزة

وزارة المالية تصدر بيان بخصوص موظفي لجنة تحديث البيانات في قطاع غزة

قرار ترامب "كابوس يثير مخاوف إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

الداخلية بغزة توضح بشأن اعتقال موظفي لجنة تحديث بيانات الموظفين في القطاع

بيان هام من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة ..

الشعبية تستنكر اعتقال الأجهزة الأمنية بغزة لموظفي لجنة تحديث بيانات الموظفين

استمع : مكالمة هاتفية بين ضابط مخابرات إسرائيلي وأحد المواطنين في غزة

8z9dC

الحكومة : حماس تعتقل اعضاء لجنة تحديث بيانات الموظفين بغزة