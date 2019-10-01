الداخلية بغزة توضح بشأن اعتقال موظفي لجنة تحديث بيانات الموظفين في القطاع

غزة / سما/

اصدرت وزارة الداخلية والامن الوطني في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، بيان حول موظفي لجنة تحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها اياد البزم، إن "اللجنة المكلفة بتحديث بيانات موظفي السلطة في قطاع غزة، قامت بجمع معلومات وبيانات تتجاوز ما يتعلق بالموظفين".

وأضافت الوزارة: لا يوجد لدينا أي موقوفين من أعضاء اللجنة، حيث تم أخذ إفاداتهم وإخلاء سبيلهم.

وفيما يلي نص تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية اياد البزم كاملا:

تصريح صحفي:

♦ اللجنة المكلفة بتحديث بيانات موظفي السلطة في قطاع غزة، قامت بجمع معلومات وبيانات تتجاوز ما يتعلق بالموظفين.

♦ لا يوجد لدينا أي موقوفين من أعضاء اللجنة، حيث تم أخذ إفاداتهم وإخلاء سبيلهم.



إياد البزم

المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني

الثلاثاء 2019/10/8