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اشتية يبحث مع وزير الأوقاف المصري تعزيز التعاون في الشؤون الوقفية

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع وزير الأوقاف المصري تعزيز التعاون في الشؤون الوقفية


القاهرة /سما/

أطلع رئيس الوزراء وزير الأوقاف محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، على انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة للأماكن الدينية في فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء اشتية مع الوزير المصري، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن برنامج زيارته لمصر على رأس وفد وزاري، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

ووضع رئيس الوزراء، الوزير جمعة في صورة الوضع الخطير بالقدس، والمحاولات الإسرائيلية لتهويد المدينة ونزع هويتها الإسلامية المسيحية، واستهداف المسجد الأقصى ومصليه، مشيدا بالدور الكبير التي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم قضيتنا.

كما بحث اشتية مع الوزير المصري إمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا ذات الشأن الوقفي، لا سيما الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة الشؤون الوقفية وإعداد الأئمة.

بدوره، أكد الوزير جمعة أن القضية الفلسطينية ستبقى في وجدان كل عربي ومسلم، مطلعا رئيس الوزراء على الإنجازات العديدة التي حققتها وزارته في مختلف المجالات المختصة.

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