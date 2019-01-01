عمان: الهباش يشارك في مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي

عمان /سما/

شارك قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش في أعمال المؤتمر العام الثامن عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي تحت عنوان "السنن الإلهية والسنن الكونية في القرآن الكريم والسنة النبوية"، الذي بدأت أعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان .

وتأتي مشاركة قاضي قضاة فلسطين، من خلال ورقة بحثية علمية للمؤتمر بعنوان "السنن الكونية والسنن الاجتماعية في القرآن الكريم".

وقال الهباش، في تصريح صحفي، إن المؤتمر يمثل لقاء مهما لأهل العلم ورجال الدين والعلماء والمفكرين من مختلف المذاهب والمدارس والاتجاهات الفكرية الإسلامية، للتباحث في علوم السنن الإلهية ودراستها، لمواجهة ما تعاني منه الإنسانية من أمراض وانحرافات، بالإضافة إلى أهمية انعقاده في هذه المرحلة لتوضيح دور الإسلام في تنظيم الواقع الإنساني، وانسجاما مع سنن الله سبحانه في خلق الكون والإنسان.

ويشارك في جلسات المؤتمر، ممثلون عن 30 دولة هي: فلسطين، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسورية، والشيشان، والعراق، وفرنسا، والكويت، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، والهند، واليمن، والأرجنتين، وأميركا، وإندونيسيا، وإيران، وباكستان، وبريطانيا، وبنغلادش، والبوسنة، والهرسك، وتركيا، وتونس، وغامبيا، إضافة إلى الأردن.