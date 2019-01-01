الطيبي: نحن من طلبنا عقد لقاء مع أردان وعلى الشرطة تحمل مسؤولياتها

القدس المحتلة / سما /

قال أحمد الطيبي عضو القائمة العربية المشتركة، اليوم الثلاثاء، أن قادة القائمة هم من طلبوا وبادروا لعقد لقاء مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان لنقل طلبات القائمة له ولقيادة الشرطة بشأن القضاء على الجريمة المنتشرة في الوسط العربي.

وشدد الطيبي في تصريحات لقناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية على ضرورة أن تتحمل الشرطة مسؤولياتها في القضاء على العنف والجريمة.

واعتبر الطيبي تصريح أردان الأخير حول انتشار جرائم القتل، بأنه عنصري ومستفز.

من جهته دعا أردان، النواب العرب الى عدم مقاطعة اللقاء المقرر عقد يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن وزارته وضعت على رأس أولوياتها مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وقال "كان بالإمكان جعل هذا الكفاح أكثر نجاعة لو تعاونت قيادة هذا المجتمع مع الشرطة في قضايا مثل القتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة أو جمع السلاح غير القانوني".