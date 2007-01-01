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مصر : الموت يغيب الفنان طلعت زكريا

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر : الموت يغيب الفنان طلعت زكريا


غزة /سما/

توفى منذ قليل الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

 
الراحل طلعت زكريا ولد في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة  لكنه تعافى منها لاحقا
 
يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

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