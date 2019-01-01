حماس: محاولة الاحتلال فرض الأمر الواقع بالأقصى سيكون ثمنه قاسيا

غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن محاولة الاحتلال فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى سيكون ثمنه قاسيا، فمقاومتنا تواصل إعدادها ليوم التحرير الموعود.

وقالت الحركة في تصريح صحفي في الذكرى التاسعة والعشرين لمجرزة الأقصى اليوم الثلاثاء، إن قادة الاحتلال مع قطعان المستوطنين يواصلون اللعب بالنار، منوهة إلى أن ما يقومون به من استفزازات في ساحات الأقصى، سيكون له حساب على يد مقاومينا الأبطال من أبناء شعبنا.

وأشارت إلى أن مجزرة الأقصى كتب فيها 21 شهيدا من أبناء شعبنا بدمائهم وثيقة عهد أن الأقصى خط أحمر، ولن يستطيع أحد في العالم تجاوزه مهما بلغت التضحيات.

وأضافت: لقد كان يوم 8/10/1990، يوما مشهودا من أيام شعبنا البطل، عندما أسقط أكذوبة الهيكل المزعوم.

وحيّت الحركة المقدسيين الأبطال على مواصلة طريقهم في المحافظة على هوية المدينة المقدسة عربية إسلامية خالصة، مبينةً أنها ستظل ما دام المرابطون والمرابطات يواصلون ثباتهم في ساحات الأقصى للدفاع عنه.