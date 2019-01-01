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الاحتلال يعتقل مسنا ويشدد اجراءاته في الخليل

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مسنا ويشدد اجراءاته في الخليل


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، المسن بدران جابر من حي فرش الهوى بمدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المسن بدران بدر جابر (72 عاما) بعد مداهمة منزله في حي فرش الهوى بمدينة الخليل، واقتادته لمعسكر "عوفر"، المقام غرب مدينة رام الله.

وجابر أسير محرر أمضى ما يزيد عن  عشر سنوات في سجون الاحتلال.

هذا وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال شددت مساء اليوم من إجراءاتها التعسفية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل، وعلى الطرق المحاذية لمستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراضي المواطنين في المدينة، عقب إغلاقها الحرم وطرد الموظفين والمصلين من داخله، بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بما يسمى "عيد الغفران".

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل الخليل الشرقي المعروف بـ"بيت عينون"، وأقامت حاجزا على مدخل سعير شمال شرق المحافظة، وأوقفت المركبات ودققت في بطاقات ركابها.

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