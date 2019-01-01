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بطلب من "سوا": فيسبوك تغلق عدة صفحات في فلسطين

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطلب من "سوا": فيسبوك تغلق عدة صفحات في فلسطين


جنين / سما /

قامت شركة فيسبوك بطلب من مؤسسة سوا بالعمل على إغلاق عدد منالصفحات الوهمية أنشأت من خارج فلسطين لاستخدامها في الابتزاز والتحرش والإساءة الجنسية.

وقال المستشار القانوني لمؤسسة سوا المحامي جلال خضر، أن الإغلاق لهذه الصفحات تم بناء على طلب من مؤسسة سوا التي تحوز على صفة الشريك الموثوق لكل من شركة فيسبوك، انستغرام وماسنجر، مما يؤهلها للتواصل مباشرة مع هذه الشركات لإزالة أي اعتداء يتضمن الإهانة، التحقير، التمييز أو التحرش باستخدام الأفلام، الصور أو التعليقات .

وأكد خضر، انه بموجب التفاهمات مع هذه الشركات تستطيع مؤسسة سوا شطب التعديات الحاصلة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

يذكر، أن مؤسسة سوا تعمل على مكافحة العنف بكافة أشكاله وبخاصة العنف الجنسي والعنف الالكتروني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وتدير الخط الهاتفي المجاني رقم 121 الذي يعمل على تقديم خدمة الإرشاد لضحايا العنف الواقع على النساء والأطفال بشكل خاص.

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