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قد تقطع الطريق على معالجة رواتب الموظفين

الشعبية تستنكر اعتقال الأجهزة الأمنية بغزة لموظفي لجنة تحديث بيانات الموظفين

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تستنكر اعتقال الأجهزة الأمنية بغزة لموظفي لجنة تحديث بيانات الموظفين


غزة / سما /

دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على اعتقال موظفين مكلفين بتحديث بيانات الموظفين في القطاع، داعية إلى إطلاق سراحهم فوراً.

واعتبرت الجبهة أن هذه الخطوة المرفوضة والمدانة  قد تقطع الطريق على معالجة رواتب الموظفين في قطاع غزة وفق نظرائهم في الضفة، وهو المطلب الذي لم تتوقف القوى الوطنية والإسلامية عن المطالبة به، عدا عن أنّ هذه الاعتقالات تفاقم من المناخات السلبية التي تشكل عقبة حقيقية أمام جهود إنهاء الانقسام. 

وختمت الجبهة بتأكيد موقفها الرافض لكل أشكال الإعتقال السياسي والتي تتعارض مع القانون، وعلى أنّ معالجة أية قضايا خلافية يجب أن تكون عبر الحوار، والحوار فقط.

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