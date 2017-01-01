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سعيد أبو عمرة.. أول طالب أصم يحصل على درجة الماجستير في فلسطين

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعيد أبو عمرة.. أول طالب أصم يحصل على درجة الماجستير في فلسطين


غزة / سما/

حصل الطالب الأصم سعدي أبو عمرة على درجة الماجستير من كلية التربية بالجامعة الإسلامية، حيث تعد درجة الماجستير الأولى التي تمنح لطالب أصم على مستوى فلسطين.

وسبق أن التحق الطالب الأصم أبو عمرة بالجامعة الإسلامية عام 2017 في قسم "مناهج وطرق التدريس في كلية التربية"، حيث أسهمت الجامعة ومركز خدمات الإعاقة على دمجه وتحفيزه على إكمال دراسته، ووفرت له كافة الإمكانيات من مترجم لغة إشارة داخل المحاضرات من خلال مؤسسة الإنتربال طيلة دراسته، حيث يعتمد المركز مبدأ التعليم الجامع في تعليم الطلبة ذوي الإعاقة.

وكان الطالب أبو عمرة يقدم امتحاناته في لجنة خاصة بمركز خدمات الإعاقة والدمج الذي وفر له المترجم أيضاً، ثم تأهل للاستفادة من فرص التبادل الأكاديمي من جامعة (هومبولت) الألمانية من خلال الشئون الخارجية في الجامعة، حيث درس عاماً متواصلًا مستفيداً من كافة المساقات التي تمنحها الجامعة وقد اكتسب اللغة الألمانية بالإشارة، ثم عاد إلى غزة قبل أربعة أشهر من الآن ليكمل رسالته.

 وأكمل الطالب أبو عمرة رسالته بأقل وقت ممكن وبفترة وجيزة وكان عنوان رسالته :"فاعلية البيئة التعليمية القائمة على التفكير البصري لتنمية مهارات الرسم الحر لطلبة ذوي الإعاقة السمعية في الجامعة الإسلامية)، وقد أجيزت رسالته وحصوله على درجة الماجستير من خلال لجنة المناقشة التي تألفت من عضوية كل من: الدكتور مجدي عقل- مشرفاً ورئيساً، والدكتور جميل الطهراوي- مناقشًا داخليًا،  والدكتور حسن مهدي- مناقشًا خارجيًا.

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