هنية يلتقي رئيس الوزراء القطري

الدوحة /سما/

التقى الأستاذ عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، بالشيخ عبدالله بن ناصر رئيس وزراء دولة قطر ورئيس نادي الدحيل، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وقدم هنية التهاني والتبريكات بنجاح بطولة العالم لألعاب القوى التي نظمتها دولة قطر، وتمكنت من تسجيل اسمها في جدول ميداليات المونديال في المرتبة 16 للتصنيف العام بذهبية لمعتز برشم وبرونزية لعبد الرحمن سامبا.

وناقش هنية، مشروع إنشاء الاستاد الدولي في قطاع غزة، لما له من أهمية كبرى لدى الوسط الرياضي لما سيقدمه من خدمات لكافة الألعاب الرياضية وأبرزها كرة القدم، شاكراً دور قطر في تطوير البنية التحتية الرياضية.

وشرح هنية لـ بن ناصر، أوضاع الشباب الفلسطيني الذي يبدع في كل دول العالم في كافة المجالات، وما يعانيه شبابنا في قطاع غزة، متمنياً توفير فرص عمل لهم وتنمية قدراتهم على كافة المستويات الرياضية والتعليمية والشركات والمؤسسات الخاصة في دولة قطر.

بدوره عبر بن ناصر، عن سعادته بعمق العلاقة مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً حرص بلاده على دعم القضية الفلسطينية بالشكل الدائم في شتى القطاعات.