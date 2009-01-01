  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء


غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ظهر اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الداخلية أن الحافلات المراد السفر لها هي المتبقي من الحافلة السادسة + الحافلتان: السابعة والثامنة من كشف (10/2).

وشددت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (10/2)

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف شيكات الشؤون في الضفة وغزة

بعد انسحاب قواته من شمال سوريا.. ترامب: علينا الخروج من "الحروب السخيفة"

اشتية يصل القاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري كبير

شاهد.. موقع عبري يكشف عن صور ووثائق تنشر لأول مرة لحرب "يوم الغفران"

كاتب إسرائيلي : الحرب الأهلية الوشيكة ستقطعنا إرباً إرباً

ترامب يهدد تركيا: ساقضى على الاقتصاد التركي وأدمره بشكل كامل إذا تجاوزت الحدود

بالصور.. استخراج قطع بلاستيكية من رئة طفل بالمنظار في غزة

الأخبار الرئيسية

استمع : مكالمة هاتفية بين ضابط مخابرات إسرائيلي وأحد المواطنين في غزة

8z9dC

الحكومة : حماس تعتقل اعضاء لجنة تحديث بيانات الموظفين بغزة

13204

ترامب فاجأ "إسرائيل" بقراراته وتل ابيب ستبقى وحيدة أمام إيران

قائد فرقة غزة : مسيرات العودة "إرهاب رمادي"

إغلاق إسرائيلي شامل لمعابر الضفة وغزة