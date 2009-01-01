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هنية: لا فرق بين حماس والجهاد.. ونحن جسم لرأسين

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: لا فرق بين حماس والجهاد.. ونحن جسم لرأسين


غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن لا فرق بين حركته وحركة الجهاد الإسلامي، واصفًا العلاقة معها بـ أفضل حالاتها.

وأضاف هنية خلال زيارته لقادة الجهاد الإسلامي في غزة بمناسبة مرور 32 عاماً على انطلاقتها:" اليوم نحن جسم لرأسين، والرؤوس ليست متصارعة، وإنما تبدع في التفكير لنصرة القضية الفلسطينية"، على حد تعبيره.

ولفت إلى وجود تحالف مع الجهاد الإسلامي التي قال إنها تحمل راية الإسلام والمقاومة.

وأكد أن الجهاد الإسلامي أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية، والعلاقة معها تحالف استراتيجي.

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