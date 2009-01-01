وزارة المالية تصدر بيان بخصوص موظفي لجنة تحديث البيانات في قطاع غزة

رام الله / سما /

أصدرت وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفياً، طالبت فيه بالإفراج عن الموظفين المكلفين بتحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة.

وطالبت وزارة المالية، بالإفراج الفوري عن الموظفين المكلفين بتحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة والذين اعتقلوا من قبل أمن حماس اليوم الثلاثاء.

وأكدت الوزارة، أن تحديث بيانات الموظفين يأتي تطبيقاً لتوجهات مجلس الوزراء ويهدف إلى تحقيق مصلحة الموظفين وعائلاتهم من خلال إزالة التباينات في ملفاتهم الوظيفية نتيجة عدم تحديثها منذ أكثر من 4 أعوام.

وشددت وزارة المالية، على أهمية عمل اللجنة واستمرارها بمهامها حسب الاصول وبأسرع وقت ممكن، حرصاً على مصلحة الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية.