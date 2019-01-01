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براك يبحث مع سفير جمهورية بولندا آفاق التعاون

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
براك يبحث مع سفير جمهورية بولندا آفاق التعاون


رام الله / سما /

 بحث رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية بولندا لدى فلسطين بشمسواف شيش، سبل تعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك.

واطلع براك السفير البولندي على آلية عمل هيئة مكافحة الفساد واختصاصاتها، موضحا أن الهيئة تعمل على ثلاثة جوانب مختلفة وهي: الجانب القانوني، والتوعوي التثقيفي، والجانب الوقائي.

واستعرض براك أبرز إنجازات الهيئة، مشيرا إلى خطط الهيئة وأنشطتها المستقبلية، وأن الهيئة تعمل حاليا على الإعداد لمؤتمرها الدولي "نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة"، والذي سيعقد في الفترة الواقعة بين 9-11 كانون الاول 2019، ووجه براك دعوة للسفير البولندي للحضور والمشاركة بالمؤتمر.

وأكد أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين هيئة مكافحة الفساد والجهات والمؤسسات ذات العلاقة في بولندا، بهدف تبادل الخبرات وتطوير الكادر الوظيفي للهيئة.

بدوره، أكد السفير أن المؤسسات والهيئات العاملة في مجال مكافحة الفساد في بولندا على استعداد تام لتعزيز تعاونهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، لنقل تجربتهم وخبرتهم خاصة بالنواحي الإلكترونية والتكنولوجية المتطورة لديهم.

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