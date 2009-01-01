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اشتية يقلد السفير الجزائري لدى مصر وسام نجمة القدس

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يقلد السفير الجزائري لدى مصر وسام نجمة القدس


القاهرة /سما/

 قلّد رئيس الوزراء ، الدكتور محمد اشتية، نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس، السفير الجزائري في جمهورية مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، وسام نجمة القدس، تقديراً لدوره المتميز في تعزيز العلاقات بين فلسطين والجزائر، وتثميناً لجهوده في دعم شعبنا ونصرته لقضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله، وذلك اليوم الثلاثاء في مقر اقامته في العاصمة المصرية القاهرة.

ونقل اشتية تحيات السيد الرئيس للسفير والشعب الجزائري، مثمناً موقف بلاده الداعم والمناصر لقضيتنا وكل محطاتها النضالية، مؤكداً أن الجزائر كانت وستبقى عمقا عربيا هاما لفلسطين.

من جانبه أعرب السفير الجزائري عن سعادته لهذا التكريم، وشكره للسيد الرئيس محمود عباس لمنحه الوسام، الذي يمثل تكريما لكل الجزائر قيادة وحكومة وشعبنا، مؤكداً أن الجزائر ستبقى وفية لتاريخها النضالي داعمة للشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه المشروعة في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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