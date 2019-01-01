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ابو الرب: الاحتلال يطرد موظفي الأوقاف من المسجد الإبراهيمي تمهيدا لاستباحته من قبل قطعان المستوطنين.

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله /سما/

قال حسام ابو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على طرد موظفي وزارة الأوقاف المتواجدين داخل الحرم الإبراهيمي تمهيداً لاستباحته واتاحته لسوائب المستوطنين للعبث فيه تحت حجج واهية.

وأضاف ابو الرب بأن قوات الاحتلال طالبت موظفي الوزارة بالخروج من المسجد واخلائه بشكل كامل تحت مبررات يعملون على تغليفها بطابع ديني لإخفاء نياتهم الأصلية والمبيَّتة  للسيطرة عليه بشكل كامل رغم أحقية المسلمين فيه دينيا وتاريخنا وحضارياً ، إلا أن موظفي الوزارة رفضوا وبشدة الانصياع لقرار الاحتلال مما دفعه لإخراجهم بالقوة .

وتعمل قوات الاحتلال في هذه اللحظات على إخراج السجاد الذي يغطي أرضية المسجد لاستباحته بشكل كامل من قبل المستوطنين لتنظيم الصلوات التلمودية في تدنيس واضح وصريح لمكان يحمل قداسة كبيرة لدى المسلمين من أبناء فلسطين والعالم الإسلامي.

وطالب ابو الرب المجتمع الدولي بإيقاف الجنون الذي يحكم سلوك حكومة الاحتلال في التعامل مع المقدسات الإسلامية والمسيحية. 

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