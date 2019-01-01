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طفل يخطف الأضواء في الدوري

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
طفل يخطف الأضواء في الدوري


غزة / سما /

تعادل خدمات النصيرات مع منافسه العطاء (0-0), ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى.

ورغم وجود الفريقين داخل ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع, الذي احتضن اللقاء, إلا أن لقطة تواجد الطفل في المدرجات خطفت الأنظار من بين الجميع.

وأظهرت الصورة التي انتشرت على نحو واسع في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", الطفل وهو يكتب واجباته المدرسية على المدرجات, ما جعله يحصل على نصيب الأسد من الإشادات.

ويبدو أن دوام الطفل انتهى من المدرسة, ما دفعه للتواجد على مدرجات ملعب خانيونس البلدي لمتابعة لقاء خدمات النصيرات والعطاء.

#طفل #دوري الأولى

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