مانشستر سيتي يُهدي جوارديولا صفقة كبيرة في الصيف القادم

وكالات / سما /

تقدم مانشستر سيتي خطوات للأمام على حساب منافسيه في صراع التوقيع مع النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والمطلوب كذلك في ريال مدريد و باريس سان جيرمان.

وأشارت مجلة دون بالون الإسبانية اليوم بأن السيتي ناقش البنود الشخصية المطلوبة في عقد اللاعب مع وكيل أعماله.

وأضافت بأن بيب جوارديولا يرى بأن نجم فريق لاتسيو يملك الإمكانيات اللازمة ليحل بديلاً للإسباني دافيد سيلفا في الموسم القادم.

ويأتِ هذا في ظل الوداع المحتمل للنجم الإسباني عن ملعب الاتحاد في نهاية الموسم الحالي ولذا فإن السيتيزنس يريد توفير بديل جاهز له منذ الآن.

صراع قوي على تأمين خدمات سافيتش

وتُجدر الإشارة إلى أن كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو لن يقبل بالتفريط باللاعب بمقابل أقل من 80 مليون يورو وخاصة أن اهتمام أندية مثل ريال مدريد به قد رفعت من قيمته السوقية في الصيف الأخير.

وبرهن سافيتش خلال الفترة التي قضاها مع نسور العاصمة الإيطالية على أنه واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا حيث نجح منذ بداية موسم 2017/2018 في تسجيل 18 هدفًا وتقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه وهي أرقام جيدة للاعب وسط لا يلعب مع أحد الفرق التي تنافس على البطولات.

ومع ذلك يجب أن يأخذ مانشستر سيتي حذره في الفترة القادمة وخاصة أن زين الدين زيدان مدرب الريال يريد رفع جودة خط الوسط عنه وتجديد دماء الفريق بعد أن ظل النادي معتمداً على الثلاثي كروس ومودريتش وكاسيميرو لسنوات.