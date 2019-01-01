حماس تدعو لحماية الأقصى وصد عدوان المستوطنين

غزة / سما /

دعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إلى حماية المسجد الأقصى بعد تصعيد المستوطنين من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم ضده واستباحتهم لقدسيته في عدوان متواصل على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي الثلاثاء، إن هذه الجرائم المتواصلة تتطلب استنفارًا فلسطينيًا قويًا وفاعلًا من مكونات شعبنا ومستوياته كافة، وأهلنا في القدس والضفة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948. وفق قوله.

ودعا أبناء الأمة العربية والإسلامية كافة، وأحرار العالم إلى تشكيل أكبر حالة دعم وإسناد لأهل مدينة القدس المحتلة وتعزيز صمودهم لتمكينهم من الوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي. مطالبًا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالقيام بدورهم وواجبهم تجاه ما يجري من عدوان منظم وممنهج على المسجد الأقصى، والعمل على تسخير كل مقدرات الأمة لصد هذا العدوان. كما قال.

وطالب بفضح الاحتلال الإسرائيلي وعزله ووضع حد لجرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وإنهاء كل أشكال التواصل والتطبيع مع العدو الإسرائيلي.

ودعا برهوم إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه وعلى بواباته، والاستبسال في حمايته والدفاع عنه مهما كان الثمن.