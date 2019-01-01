غزة : منع تهريب عملة معدنية نادرة من حقبة إسكندر المقدوني (صور

ترجمة محمد ابو علان

تم منع محاولة تهريب ل 69 قطعة من العملة المعدنية من أيام إسكندر المقدوني من قطاع غزة،و يدور الحديث عن قطع فضية هلنستيه نادرة، ومطلوبة، وذات قيمة ثقافية عالية جداً، وقد تكون سُكت قبل حوالي 2300، فترة القائد اليوناني أو بعد موته.

وعن تفاصيل إفشال عملية التهريب كتبت الصحيفة العبرية، عمليات الفحص الأمني التي تجريها سلطة المعابر، منعت على معبر كرم أبو سالم يوم أمس عملية تهريب وصفت بالاستثنائية، وكانت تهدف لتهريب عشرات قطع العملة المعدنية القديمة والنادرة من مرحلة الإسكندر المقدوني، عماية التهريب كانت من قطاع غزة إلى “إسرائيل”، ومن ثم لمناطق السلطة الفلسطينية.

وتابعت الصحيفة العبرية، المُهربات عبارة عن عملية معدنية هلنستيه فضية، قد تكون سُكت قبل حوالي 2300 عام، في زمن الاسكندر المقدوني أو بعد قليل من موته، قسم من العملة النقدية سُك في مدينة إمبيبوليس، وتعتبر هذه القطع المعدنية عناصر نادرة للغاية، وذات قيمة ثقافية كبيرة.

وعن كيفية العثور على قطع العملة الفضية قالت صحيفة معاريف العبرية، تم العثور على القطع النقدية الفضية في شاحنة تنقل منسوجات، وقادمة من قطاع إلى “إسرائيل”، وكان ذلك خلال عملية فحص عادية للشاحنة على معبر كرم أبو سالم.

القطع النقدية تمت مصادرتها من قبل الوحدة التابعة لسلطة المعابر الإسرائيلية، وحول الأمر لمعالجة قسم الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية،