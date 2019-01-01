العسيلي: منتجات وبضائع مصرية قريبا في الأسواق

رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، "إننا سنرى قريبا منتجات وبضائع مصرية في الاسواق الفلسطينية بدلا من المنتجات الاسرائيلية، وسنرى أيضا بضائع فلسطينية بالأسواق المصرية"، مشيرا إلى أن هذا يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي.

وأضاف العسيلي اليوم الثلاثاء، إن هناك مواضيع كثيرة سيتم طرحها على الأشقاء بمصر خلال زيارة الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية للقاهرة، أهمها زيادة التبادل التجاري بين فلسطين ومصر وهي بمثابة بداية انطلاقة جديدة، حيث إن هناك خبرات مصرية كبيرة سواء بالمناطق الصناعية والحرفية.

وأكد أن مصر تشكل كل الثقل والدعم العربي خاصة لفلسطين، معربا عن أمله بأن تكون زيارة الوفد الوزاري للقاهرة ناجحة ونتائجها إيجابية للشعبين الفلسطيني والمصري.