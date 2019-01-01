  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: موسم الزيتون يعكس الصمود والبقاء في وجه الاحتلال

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين حرب الاحتلال ومستوطنيه على موسم وأشجار الزيتون، معبرة عن شديد استغرابها من صمت المؤسسات والمجالس الأممية المختصة، خاصة المجلس العالمي للزيتون على هذه الانتهاكات والجرائم التي تلاحق وتطارد لقمة عيش المزارع الفلسطيني.

وحذرت الوزارة من خطورة ونتائج التعامل مع حرب الاحتلال على أشجار الزيتون وموسم قطافها كأمور باتت اعتياديه ومألوفة لا تستدعي الوقوف أمام دلالاتها ونتائجها الخطيرة وانعكاساتها السلبية، خاصة ما يتعلق بضرب اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين.

وقالت: "عشية موسم قطاف الزيتون السنوي تصعد سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، الهادفة الى تهويد وأسرلة مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة المناطق المصنفة "ج"، والى ضرب مقومات الوجود والصمود الفلسطيني في تلك المناطق".

وأضافت انه في كل عام تتعرض أشجار الزيتون إلى حرب إسرائيلية شرسة سواء من خلال إحراقها أو تقطيعها أو رشها بمواد مميته وحرمانها من العناية التي تستحقها، كما تتعرض ثمار الزيتون إلى عمليات تدمير وسرقة من قبل عصابات المستوطنين.

#وزارة الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف شيكات الشؤون في الضفة وغزة

اشتية يصل القاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري كبير

الشيخ: لن نستلم "أموال المقاصة" دون تفعيل اللجان الفنية .. ومنع العمال دخول إسرائيل يضر ولاينفع!

شاهد .أمراء سعوديون في عزاء قاتل الحارس الشخصي للملك سلمان

شاهد.. موقع عبري يكشف عن صور ووثائق تنشر لأول مرة لحرب "يوم الغفران"

ترامب يهدد تركيا: ساقضى على الاقتصاد التركي وأدمره بشكل كامل إذا تجاوزت الحدود

كاتب إسرائيلي : الحرب الأهلية الوشيكة ستقطعنا إرباً إرباً

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة تكشف عن تطوير الاحتلال الاسرائيلي لاساليب الاسقاط والتجسس

8z9dC

الحكومة : حماس تعتقل اعضاء لجنة تحديث بيانات الموظفين بغزة

13204

ترامب فاجأ "إسرائيل" بقراراته وتل ابيب ستبقى وحيدة أمام إيران

قائد فرقة غزة : مسيرات العودة "إرهاب رمادي"

إغلاق إسرائيلي شامل لمعابر الضفة وغزة