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ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

يواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير أحمد غنام  المضرب منذ 87 يوماً.

وحسب بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فالأسرى المضربون هم: أحمد غنام (42 عاما) من بلدة دورا في محافظة الخليل، مضرب منذ 87 يوما، وإسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس في محافظة القدس، مضرب منذ 77 يوما، وطارق قعدان (46 عاما) من محافظة جنين، مضرب منذ 70 يوما، وأحمد زهران مضرب عن الطعام منذ 17 يوما، ومصعب الهندي (29 عاما) من بلدة تل في محافظة نابلس، مضرب منذ 15 يوما. والأسيرة هبة اللبدي (24 عاماً) من بلدة يعبد بجنين وتحمل الجنسية الأردنية والفلسطينية، مضربة منذ 15 يوماً.

 
#أسرى #اضراب عن الطعام #هيئة شؤون الأسرى

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