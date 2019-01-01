  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاهد| أنجيلينا جولي الإيرانية خلف القضبان!

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد| أنجيلينا جولي الإيرانية خلف القضبان!


وكالات / سما /

أوقفت السلطات الإيرانية، سحر تبر، شبيهة النجمة الأمريكية، أنجيلينا جولي، بتهمة التحريض على العنف والفساد.

الفتاة التي حصدت شهرة واسعة على "إنستغرام" بعدما نشرت صورا لها إثر خضوعها لعمليات تجميل غيرت شكل وجهها بشكل جذري، اعتقلت بأمر من محكمة في العاصمة طهران مكلفة بالنظر في الجرائم الثقافية والفساد الأخلاقي والاجتماعي، دون توضيح متى جرى توقيفها.

وتواجه تبر اتهامات بالتحريض على العنف والحصول على عائدات بوسائل ملتوية وبتحريض جيل الشباب على الفساد.

و"إنستغرام" هو وسيلة التواصل الاجتماعي الوحيدة المتاحة للإيرانيين، علما أن السلطات الإيرانية تمنع استخدام "فيسبوك" و"تويتر" و"تلغرام".

#أنجيلينا جولي
أنجيلينا جولي1

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف شيكات الشؤون في الضفة وغزة

اشتية يصل القاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري كبير

الشيخ: لن نستلم "أموال المقاصة" دون تفعيل اللجان الفنية .. ومنع العمال دخول إسرائيل يضر ولاينفع!

شاهد.. موقع عبري يكشف عن صور ووثائق تنشر لأول مرة لحرب "يوم الغفران"

كاتب إسرائيلي : الحرب الأهلية الوشيكة ستقطعنا إرباً إرباً

ترامب يهدد تركيا: ساقضى على الاقتصاد التركي وأدمره بشكل كامل إذا تجاوزت الحدود

بالصور.. استخراج قطع بلاستيكية من رئة طفل بالمنظار في غزة

الأخبار الرئيسية

استمع : مكالمة هاتفية بين ضابط مخابرات إسرائيلي وأحد المواطنين في غزة

8z9dC

الحكومة : حماس تعتقل اعضاء لجنة تحديث بيانات الموظفين بغزة

13204

ترامب فاجأ "إسرائيل" بقراراته وتل ابيب ستبقى وحيدة أمام إيران

قائد فرقة غزة : مسيرات العودة "إرهاب رمادي"

إغلاق إسرائيلي شامل لمعابر الضفة وغزة