حان الوقت لتحسين طلتك باللون الأسود

وكالات / سما /

خلافاً لما يظنه البعض، اللون الأسود ليس فقط اللون المفضل للنساء بل هو الخيار الأول للرجال حول العالم. لسنوات طويلة كان هناك اعتقاد سائد بأن النساء يفضلن الأسود أكثر من الرجال بحكم أن اللون هذا يمنح وهم النحافة، كما أنه يخفي العيوب. ولكن الأرقام تشير عكس ذلك، فاللون الأسود شهد إقبالاً كبيراً في العام ٢٠١٥ بحيث شكل ٣٢٪ من مجمل مبيعات الملابس ومنذ ذلك الحين والنسبة تلك تسير في خط تصاعدي. الأسود لون فخم وجميل سواء تم اعتماده كجزء من طلة متعددة الألوان أو كان هو النجم في طلة اللون الواحد.

ما يعنينا في موضوعنا هذا هو الأسود في طلة اللون الواحد، وذلك لأن الطلة هذه ورغم أنها تبدو سهلة التنسيق إلا أنها يمكنها أن تصبح مملة؛ لأن الغالبية تعتمد نمطاً وحداً رغم أن الخيارات عديدة.

البدلات السوداء الرسمية

البدلات الرسمية باللون الأسود خيار معتمد وبشكل كبير، ولكن عادة يتم اعتماد القميص الأبيض مع هكذا نوعية من البدلات مع ربطة عنق بلون يتناقض مع البدلة. ولكن البدلة كاملة باللون الأسود تجعل الأناقة مضاعفة، أي قميص وسترة وسروال وربطة عنق باللون الأسود. ورغم أن الطلة هذه تبدو سهلة للغاية هناك بعض القواعد الأساسية التي يجب الالتزام بها كي لا تبدو كبدلات العزاء. القاعدة الأساسية هي أنه يجب أن يكون هناك تنوع في ملمس القماش مثلاً سترة سوداء بطية صدر من الستان وذلك لأنها تضيف قليلاً من اللمعان والحيوية إلى الطلة، قميص قطني باللون الأسود مع بدلة من صوف الموهير خيار مثالي أيضاً. الحذاء يجب أن يكون أسود ومن الجلد بلمعان أو من دون لمعان، فالخيار لكم هنا.

المقاس تصبح أهميته مضاعفة مع البدلات باللون الأسود، وذلك لأنه لا يوجد إضافات يمكنها أن تخدم غاية صرف الانتباه عن عيب ما هنا أو هناك. المقاس المثالي ضرورة ملحة، وبالتالي يجب منحه الوقت الكافي.

البدلات الكاجوال السوداء

البدلات السوداء غالباً ما يتم حصرها بالمناسبات وأحياناً في خانة ملابس العمل، ولكن هناك هامشاً واسعاً جداً لاعتمادها خارجهما. خلافاً للبدلات السوداء الرسمية فإن البدلات الكاجوال تحتاج إلى الإكسسوارات كالساعات المميزة والخواتم وحتى القلادات. أي إكسسوار باللون الفضي مثالي مع هكذا طلة لأنه يضيف حيوية مطلوبة ومميزة.

البدلات الكاجوال السوداء يمكن اعتمادها مع كنزة سوداء بياقة مرتفعة، مع تيشرت أو مع قميص بنقوش. لناحية الحذاء يمكن اختيار الحذاء الجلدي باللون الأسود أو باللون الفحمي، جلد الظباء من الخيارات المقبولة أيضاً مع هذه الطلة.

طلة الأسود مع السترة الجلدية

الجلد يعود وبقوة هذا الموسم وعليه السترة الجلدية خيار مثالي للطلة السوداء التي تنفع لطلة كل يوم، وحتى أنها قد تكون مثالية للملابس العمل شرط أن تكون الخيارات الأخرى أكثر رسمية.

طول السترة أساسي هنا، وبالتالي ما نبحث عنه هو السترات الجلدية التي يصل طولها إلى الجذع وليس تلك التي تكون أطول. النمط هذا يتماشى وبشكل مثالي مع الجينز الأسود السليم. لناحية الكنزات التي سيتم اختيارها، الياقة المرتفعة مثالية مع السترة الجلدية كما يمكن اختيار ياقة الأزرار أيضاً شرط أن يتم تزريرها. في حال تم اختيار القميص كبديل عن الكنزات أو التيشرت فيجب ألا يكون رسمياً بل شبه رسمي. لناحية الإكسسوارات يمكن اعتماد الخواتم، الساعات والقبعات خصوصاً الفيدورا. أما الأحذية فتشيلي بوتس خيار مثالي ولكن يمكن أيضاً اعتماد أحذية ديربي، لناحية القماش المستخدم في الحذاء يمكن اختيار تلك التي تكون من الجلد اللامع أو غير اللامع وجلد الظباء.

الأسود مع الدنيم

الطلة السوداء مع الدنيم خيار معتمد على نطاق واسع وذلك لأنه سهل التنسيق. في هذه الطلة التيشرت يجب أن تكون خفيفة الوزن في حال كانت طلة الأسود تعتمد خلال الصيف، ويفضل أن تكون من القطن أو اللينين. ولكن في حال كان يتم اعتمادها خلال الفصول الانتقالية كالربيع والخريف فحينها يمكن اختيار الأوزان الأثقل مع سترة سوداء. ولكن وبغض النظر عن الخيار فإن الكنزات الضيقة التي تلتصق بالجسد خارج الحسابات كلياً. لناحية الجينز يجب الابتعاد عن الأنواع الثقيلة مثل دنيم سيلفيدج، ورغم أن السراويل الواسعة هي موضة الموسم الحالي ولكن في حال كانت هدفكم هو طلة سوداء فالجينز يجب أن يكون إما سليماً أو سكينياً. لناحية طول السروال يمكنه أن يكون كروبد، أو يمكنك تنفيذ النمط الجديد الرائج حالياً والقائم على ثني السروال ليصل إلى الكاحل.

الأسود .. على النمط الياباني

الموضة اليابانية شهدت رواجاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وذلك لأنها سهلة ولكنها في الوقت عينه مميزة. وفي حال كنت لا تعرف أي شيء عن الموضة اليابانية فإن الأساسيات هي أن الملابس يجب أن تكون واسعة أو على الأقل قطعة منها واحدة واسعة وبنوعية جيدة. مثلاً سروال قماشي بساق عريض مع قميص وسترة طويلة تصل إلى الركبة. أو سروال ضيق مع سترة رياضية واسعة. الفكرة العامة للنمط اليابانية يكمن خلق التناقض لناحية الأحجام بين الملابس، فإن كان الجزء العلوي واسعاً، فالجزء السفلي يجب ان يكون ضيقاً والعكس صحيح.