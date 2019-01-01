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5 كوارث تسببها ألعاب الهاتف

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 كوارث تسببها ألعاب الهاتف


وكالات / سما /

أصبحت ألعاب الهواتف الذكية بمثابة الإدمان لدى البعض، حيث إنهم يقضون الساعات في لعبها ولا يشعرون بالوقت الضائع، ولكن الوقت الضائع ليست الخسارة الوحيدة في الأمر، فهناك مشكلات أخرى تتعلق بتأثيرها على الهاتف الذكي، وفي السطور التالية نرصدها:

برمجيات خبيثة

هناك مجموعة من الألعاب التي أعجبت الملايين حول العالم وانتشرت كثيراً، ولكنها في النهاية ظهرت بها مجموعة من البرمجيات الخبيثة التي تعمل على سرقة بيانات الهواتف، واختراقها. 

طاقة الهاتف

الألعاب المشهورة على الهواتف الذكية تكون إمكانياتها عالية وتحديثاتها بمساحة كبيرة، مما يؤثر على إمكانيات وطاقة الهاتف نظراً للإمكانيات الكبيرة التي تتطلبها الألعاب من الهاتف، ومع تكرار ممارسة الألعاب لفترة طويلة تتأثر حالة الهاتف وتقل طاقته.

الإعلانات المزعجة

ورغم أن الإعلانات تكون مزعجة وتجعلك عصبياً في منتصف ممارستك لألعاب الهواتف الذكية، فإن ذلك ليس خطرها الوحيد فهي تسرب بياناتك لاستهدافك عند عمليات التصفح. 

المعالج الداخلي 

يضعف استخدام ألعاب الهواتف الذكية بشكل مستمر حالة المعالج الداخلي للهاتف، فتبدأ تشعر ببطء في الهاتف واستجابته مع أوامرك ليست كالسابق.

مشاكل البطارية 

تسبب ممارسة ألعاب الهواتف لفترة طويلة زيادة درجة حرارة الهاتف كثيراً، ومعنى ذلك أن بطارية الليثيوم بدأت في إخراج طاقة كبيرة، ومع الوقت ستضعف بطارية الهاتف وتتلف.

#ألعاب #الهاتف

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