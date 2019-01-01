انتصاران للذئاب والحوانين في الأولى

غزة / سما /

تفوق خدمات خانيونس على نظيره خدمات المغازي (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى.

ويدين "الذئاب" بانتصاره الثمين إلى رامي البيوك الذي سجل هدف المباراة الوحيد (32), ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة, ويبقى رصيد المغازي 9 نقاط في المركز الخامس مؤقتا.

نماء – بيت حانون الأهلي (0-1)

وحقق بيت حانون الأهلي فوزا شاقا على نماء (1-0).

وأحرز هدف "الحوانين" أدهم المقادمة (59), ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع مؤقتا, ويتوقف رصيد نماء عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.