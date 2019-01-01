"التربية" واتحاد المعلمين يبحثان تعزيز التعاون المشترك

رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع وفدا رئيس الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، تعزيز التعاون المشترك في مختلف القضايا التربوية بما يخدم العملية التعليمية التعلّمية.

وأكد عورتاني ضرورة التواصل المستمر بين الوزارة والاتحاد، لافتا إلى حرص "التربية" الدائم على مصلحة المعلم، داعيا جميع مكونات المجتمع إلى توحيد الجهود لخدمة التعليم، موضحا أن الوزارة تأخذ جميع مطالب المعلمين والإداريين على محمل الجد.

بدوره، أشاد ارزيقات بالتعاون الكبير مع الوزارة، مؤكدا أن الاتحاد هو المنصة الوحيدة التي تمثل المعلم، آملا أن تتواصل الجهود لتحقيق كافة المطالب، مشيدا بما يقدمه المعلم الفلسطيني في ظل التحديات الماثلة.