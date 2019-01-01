الحكومة : حماس تعتقل اعضاء لجنة تحديث بيانات الموظفين بغزة

غزة / سما/

اكد الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، صباح اليوم الثلاثاء، ان حماس اعتقلت اعضاء لجنة تحديث البيانات لللموظفين في قطاع غزة، التي تتكون من ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلبة.



كما قال الناطق باسم الحكومة ان هذا الاجراء المدان يشكل تعطيلا لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء قبل اسبوعين برئاسة وكيل وزارة المالية فريد غنام لتحديث بيانات الموظفين في القطاع للعمل على حل قضاياهم وانصافهم.



وكانت الحكومة طلبت تحديث بياناتهم توطئة لحل قضاياهم وانصافهم. كما قال ملحم.



وتم احتجاز 4 من أعضاء لجنة تحديث بيانات وزارة المالية وهم: رشيد شعث من وزارة الداخلية، ومعين عبد السلام من ديوان موظفين، ومحمد شهاب من الشؤون الادارية لوزارة المالية، وخالد نصر من موازنة وزارة مالية.

