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حماس : جاهزون للقيام بما هو مطلوب لإنجاح العملية الانتخابية

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : جاهزون للقيام بما هو مطلوب لإنجاح العملية الانتخابية


غزة / سما /

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الثلاثاء عن جاهزيتها "للقيام بما هو مطلوب" من أجل إنجاح العملية الانتخابية، مؤكّدًة على أن الانتخابات حق أصيل لشعبنا واستحقاق على السلطة وقيادتها.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن حماس أعلنت منذ البداية موقفها الإيجابي الواضح والمباشر من الانتخابات، وأبدت استعدادها للدخول في العملية الانتخابية منذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس محمود عباس نيته الإعلان عن انتخابات عامة في خطابه أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة.

ودعت حماس الرئيس عباس إلى إعلان موافقته على مبادرة الفصائل الثمانية للمصالحة؛ "لأنّها تشكل مدخلاً مناسباً لتوفير الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة والاتفاق على موعد لانتخابات المجلس الوطني، وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة".

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