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اصابة شابين برصاص الاحتلال على حاجز برطعة وبوابة زيتا

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة شابين برصاص الاحتلال على حاجز برطعة وبوابة زيتا


رام الله / سما /

أصيب صباح اليوم الثلاثاء، شابين في حادثين منفصلين على حاجزي برطعة جنوب جنين والبوابة العسكرية قرب زيتا شمال طولكرم، بالضفة الغربية المحتلة، عقب اقترابهما من نقاط لجيش الاحتلال من أجل الدخول لأراضي 48.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب قرب حاجز برطعة جنوب جنين خلال توجهه للحاجز من أجل الدخول إلى أراضي الـ48، فأصيب برصاصة في القدم.

وحاصرت قوات الاحتلال المنطقة وأغلقت الحاجز واعتقلت الشاب الجريح الذي لم تتضح هويته بعد، علما أن هذا هو الشاب الذي يصاب خلال أقل من 24 ساعة.

كما أصيب صباح اليوم الشاب عبد السلام خليل كتانة من قرية النزلة الغربية شمال طولكرم برصاص الاحتلال على البوابة العسكرية عند زيتا، وتم اعتقاله من قبل جنود الاحتلال عقب محاولته الدخول إلى أراضي الـ48 عبر بوابة جدار الفصل العنصري في المنطقة.

وقال شهود عيان أن جنود الاحتلال انتشروا قرب البوابة العسكرية وعلى أراضي زيتا وقاموا بإبعاد المواطنين والشبان عن المنطقة.

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