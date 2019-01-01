إيموبلي يرتقي إلى صدارة هدافي الدوري الإيطالي

وكالات / سما /

ارتقى النجم الإيطالي تشيرو إيموبلي إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد تسجيله لهدفين جديدين في هذا الإسبوع في شباك فريق بولونيا في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2.

واستمر المهاجم الكولومبي المميز، دوفان زاباتا هداف نادي اتالانتا في الموسم الماضي في تقديم مستوياته الرائعة والمميزة بهدف جديد في تلك الجولة السابعة من الدوري الإيطالي في شباك ليتشي.

ولم يسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف جديد في تلك الجولة رغم الأداء المميز الذي قدمه ضد فريق انتر ميلانو تكتيكيًا وفي تحضير اللعب.

وفشل أندريا بيلوتي في استغلال تألقه مؤخرًا مع فريق تورينو ولم يتمكن من التسجيل في شباك فريق نابولي، وعلى الناحية الأخرى فإن قطار درايس ميرتنز توقف عند تورينو.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة السابعة:

1- تشيرو إيموبلي (لاتسيو) 7 أهداف

2- دوفان زاباتا (أتالانتا) 6 أهداف

3- دومينيكو بيراردي (ساسوولو) 5 أهداف

4- أندريا بيلوتي (تورينو) 5 أهداف

5- درايس ميرتنز (نابولي) 4 أهداف

6- ألفريدو دوناروما (بريشيا) 4 أهداف

7- ماركو مانكوسو (ليتشي) 4 أهداف

8- إيدين دزيكو (روما) 3 أهداف

9- لوريس مورييل (أتالانتا) 3 أهداف

10- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 3 أهداف