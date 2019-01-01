ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

تناولت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها انتهاء جلسة الاستماع في ملفات نتنياهو بعد أربعة أيام من المناقشات، وتوقعات بإغلاق الملفات.

وفيما يلي أبرزها:

"هآرتس":

اغلاق شامل للضفة الغربية وقطاع غزة عشية "يوم الغفران"

توقف تدريجي لحركة المواصلات العامة والقطارات واغلاق المعابر الحدودية الساعة الواحدة بعد الظهر

ترمب: إذا اتخذت تركيا إجراءات "محظورة" فسنقوم بتدمير اقتصادها

انتهاء الجلسة في ملفات نتنياهو والمستشار القانوني يقرر عدم تمديد جلسات الاستماع

"معاريف":

ليبرمان في مقابلة مع معاريف: وزيرة الثقافة رغيف "بهيمة" وكاتس "كذاب" ونتنياهو لا يعرف ما هي الشركات ولن يغفر لدرعي

محكمة العدل العليا تمنع سامر عربيد من مقابلة محاميه

"إسرائيل اليوم":

بعد أربعة أيام...انتهاء جلسة الاستماع لنتنياهو

المحامية عميت حداد من فريق الدفاع: أتوقع اغلاق الملفات

قرار المستشار القانوني بشأن ملفات نتنياهو منتصف ديسمبر

ترمب يهدد: سأدمر اقتصاد تركيا اذا تجاوزت الحدود

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تناولت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها تكليف رئيس دولة فلسطين محمود عباس لـرئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها.

كما أبرزت استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها قبل عدة أشهر شرق جباليا، وتجريف عشرات الدونمات بغرض التوسع الاستيطاني في الضفة.

وفيما يلي أبرزها:

"الحياة الجديدة":

إسرائيل تدرس سحب الإقامة من عمر البرغوثي أحد مؤسسي "B.D.S"

استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها قبل عدة أشهر شرق جباليا

الرئيس يكلف رئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها

اشتية: دعوة الرئيس إلى الانتخابات جدية ونأمل من حماس التقاطها

رئيس الحكومة يصل القاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري كبير

الشيخ: تفعيل اللجان الفنية المشتركة مقدمة لوقف قرصنة أموالنا

الاحتلال يجرف عشرات الدونمات للتوسع الاستيطاني في الضفة

ترمب يهاجم بيلوسي وروؤساء لجان التحقيق الرامي لعزله يطلبون من البنتاغون تقديم وثائق

الأيام:

مستوطنون ينفذون جولات في الأقصى ودعوات لشد الرحال إليه للدفاع عنه

قناة عبرية: خلافات في "الكابينت" بشأن تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

الاحتلال يجرف عشرات الدونمات للتوسع الاستيطاني بالضفة ..إصابات خلال مواجهات في نابلس وجنين وحملة اعتقالات واسعة

تمديد اعتقال الأسير العربيد ومنع المحامي من زيارته..أطباء يوجهون نداء لإدارة مستشفى هداسا بعدم نقله

الرئيس يكلف رئيس لجنة الانتخابات بالبدء الفوري بالتحضير لإجراء "التشريعية"

الشيخ: إسرائيل أقرت بمستحقات قديمة للسلطة وطلبنا بدء دفعها

إسرائيل: استمرار الجمود السياسي بشأن تشكيل الحكومة بانتظار مبادرة ليبرمان

سلطات الاحتلال تعتزم إقامة مكب نفايات قرب الخان الأحمر

اشتية: أزمة أموال المقاصة لم تحل وملتزمون برواتب الشهداء والأسرى

"القدس":

الرئيس يكلف رئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها

شهيد متأثرا بجروحه من مخيم جباليا

مستوطنون وعناصر شرطة يقتحمون الأقصى

الحكومة: أزمة المقاصة لم تحل وملتزمون برواتب الشهداء والأسرى

"المنظمة" ترفض تصرفات باشيلي في الأمم المتحدة

الطائرات لا تقل خطورة عن الصواريخ المضادة للدبابات ونحن متأهبون للحرب

خلافات في "الكابينت" بشأن تحويل الأموال

ترمب يقرر سحب القوات الأميركية من شمال سوريا

الملك عبد الله وفيدريكا موغريني يؤكدان تمسكهما بحل الدولتين