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فينجر: رفضت عروضاً تدريبية في الدوري الإنجليزي لأجل أرسنال

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فينجر: رفضت عروضاً تدريبية في الدوري الإنجليزي لأجل أرسنال


وكالات / سما /

كشف السيد آرسين فينجر، المدير الفني المخضرم عن رفضه للعديد من العروض التدريبية لتولي المسؤولية الفنية لبعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب ارتباطه الوثيق بأرسنال.

ورحل الثعلب الفرنسي عن تدريب المدفعجية الصيف قبل الماضي، بعد 22 سنة قضاهاً في النادي اللندني، وحقق خلالها العديد من الإنجازات.

ويرغب صاحب الـ 69 عاماً في العودة إلى التدريب خلال الفترة المقبلة، ولكنه لم يحصل على أي وظيفة جديدة منذ رحيله عن ملعب الإمارات.

فينجر يؤكد على ارتباطه الوثيق بناديه السابق أرسنال

المدرب الذي يتم عِقده السابع من العمر هذا الشهر، تحدث إلى سكاي سبورتس نيوز قائلاً “أنا رجل أرسنالي، وبعد ذلك، أنا رجل محترف. لا يمكنني التوقف عن العمل”.وأضاف “قررت التحرك للتدريب بعيداً عن البريميرليج، لأنني مرتبط جداً بأرسنال. كانت لدي فرص للعمل في إنجلترا، ولكنني رفضتها”.

وتابع “لا أريد أن أخبركم ما هي هذه الأندية، لأن هناك أشخاص مسؤولون الآن وسيكون شيئاً غير عادل بالنسبة لهم”.

يُذكر أن فينجر لم يستبعد في تصريح سابق تولي تدريب أحد المنتخبات الوطنية في كأس العالم 2022.

#ارسين فينجر #الدوري الإنجليزي #أرسنال

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