ترامب فاجأ "إسرائيل" بقراراته وتل ابيب ستبقى وحيدة أمام إيران

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "هآرتس العبرية" صباح اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل فوجئت من قرارات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن التواجد الأمريكي في سوريا.

ووفقاً للصحيفة العبرية، "إسرائيل فوجئت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب قواته من شمال سوريا والسماح لتركيا بعملية عسكرية في المنطقة.

وقالت "هآرتس" إن توقيت الإعلان أمس الاثنين، جعل كبار المسؤولين في النظام الأمني والسياسي في إسرائيل في حالة دهشة مطلقة.

ولم يعلق أي مسؤول رسمي في إسرائيل علانية على القرار، الذي أدانه مسؤولون جمهوريون بشكل نادر. بحسب "هآرتس".

من جانبه كتب المحلل العسكري، بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، رون بن يشاي، صباح اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستبقى وحيدة أمام إيران، بعد قرار ترامب، بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال المحلل الإسرائيلي، إن إيران قادرة على مفاجئة إسرائيل، في أي وقت، وبواسطة أي وسيلة عن بُعد، مثلما فعلت بحقول النفط بالسعودية.

وأضاف المحلل العسكري، أن إيران تتبع نفس الطريقة التي تقوم بها إسرائيل مؤخراً وهي "المعركة بين الحروب".

وأكد المحلل الإسرائيلي، أن الهدف من الهجمات الإيرانية، هو إقناع ترامب برفع العقوبات الاقتصادية على إيران، من خلال الضغط على حلفاء أمريكا بالمنطقة.

وبحسب المحلل بن يشاي، إسرائيل تفاجأت من قدرة الصواريخ الإيرانية الدقيقة، التي تصنع في إيران، وقدرتها على إصابة الأهداف بدقة - بالسعودية.

ولفت المحلل، إلى أن هذه الأسباب، هي التي جعلت نتنياهو، يوافق على عقد اجتماع عاجل للكابينت، لمناقشة تهديد الصواريخ (بحر – بر) الإيرانية الدقيقة، على إسرائيل.

وأشار المحلل الإسرائيلي، إلى أنه وبعد قرار ترامب بالأمس، لاستكمال سحب القوات العسكرية الأمريكية من سوريا، على إسرائيل أن تدرك أنها عاجلا أم آجلا سوف تواجه التهديدات الإيرانية لوحدها.