قائد فرقة غزة : مسيرات العودة "إرهاب رمادي"

القدس المحتلة / سما /

تطرق قائد فرقة غزة ضمن مقابلته مع صحيفة يديعوت أحرونوت إلى مسيرة العودة الأسبوعية التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين.

وقال قائد الفرقة عن "المسيرة" إنها ليست حدثا عسكريا أو حربيا كاملاً ووصفها "بالإرهاب الرمادي" حيث يشارك فيها الكثير من الأطفال والنساء وزعم وجود محرضين فيها.

وتحدث العميد عن قواعد السلوك الإسرائيلي في مواجهة "مسيرة العودة"، موضحا أن سياسة الجيش تقضي بعدم السماح بتسلل أي أحد من المتظاهرين من قطاع غزة، والمحافظة على أمن القوات، والحد الأدنى من المصابين في صفوف المتظاهرين، على حد زعمه.

وتعلن الطواقم الطبية يوم الجمعة من كل أسبوع عن إصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي وأحيانا يرتقي شهداء خلال هذا اليوم، وحسب التقارير الفلسطينية فإن غالبية المصابين والشهداء لم يتم إصابتهم على مقربة من السلك الفاصل، بل على بعد أكثر من 400 مترا.