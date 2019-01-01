إحراق مركبات إثر شجار بالأسلحة في رهط بالنقب

القدس المحتلة / سما /

شهدت بلدة رهط البدوية في النقب، الليلة الماضية، شجارًا عنيفًا بين عائلتين جرى خلاله استخدام الأسلحة النارية، وإحراق عدد من المركبات.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن الشجار لم يخلف أي إصابات بشرية مشيرةً إلى أن الشرطة الإسرائيلية وصلت بقوات كبيرة للمكان وسيطرت على الشجار.

ووقع الشجار في وقت تشهد فيه المناطق العربية داخل إسرائيل موجة من العنف وازدياد معدلات جرائم القتل بشكل كبير، حيث تشهد تلك المناطق احتجاجات يومية على الواقع الحالي وتردي الوضع الأمني وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس في منع الجريمة.