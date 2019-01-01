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وزير زراعة الاحتلال والمتطرف "غليك" يقودان مئات المستوطنين في اقتحام الأقصى

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير زراعة الاحتلال والمتطرف "غليك" يقودان مئات المستوطنين في اقتحام الأقصى


القدس المحتلة / سما /

استباح عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، لمناسبة عيد "الغفران" اليهودي، كما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من المرابطين والمرابطات قرب باب الرحمة

وذكرت مصادر اعلامية ، إن وزير الزارعة الإسرائيلي "يوري ارئيل" والمتطرف يهودا غليك قادا اقتحما للأقصى برفقة مئات المستوطنين، حيث قدموا شروحات تلمودية عن "الهيكل"، وبلغ عددهم أكثر من 300 مستوطن.

وكان قد اقتحم آلاف المستوطنين، الليلة، باحة حائط البراق في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، لأداء طقوس وشعائر تلموديه لمناسبة عيد "الغفران" اليهودي، وذلك وسط إجراءات مشددة قيدت حرية تنقل المقدسيين.

#المستوطنين #الأقصى

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