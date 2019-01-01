ريال مدريد يتعاقد مع إريكسن في سوق الانتقالات الشتوية

وكالات / سما /

أصبح ريال مدريد على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية القادمة حسبما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية اليوم الإثنين أن ريال مدريد سيتعاقد مع لاعب خط الوسط الدنماركي في يناير / كانون الثاني القادم ، وذلك بعد أن رفض تجديد عقده الذي ينتهي في حزيران القادم.

ووفقاً لما نشرته هذه المصادر ، فقد قرر وكيل أعمال اللاعب البالغ من العمر 27 لاعباً الاجتماع قريباً مع قادة ريال مدريد في العاصمة الإسبانية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الشروط والتفاصيل.

وكان إريكسن قريباً من الانضمام إلى ريال مدريد الميركاتو الصيفي الأخير ، لكن الاهتمام الخاص الذي أبداه زين الدين زيدان بالتوقيع مع الفرنسي بول بوجبا أجبر الدنماركي على البقاء في توتنهام.

كريستيان إريكسن يرفض مانشستر يونايتد وفاءً لجماهير توتنهام.

حاول مانشستر يونايتد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التفاوض مع وكيل أعمال إريكسن للتوقيع معه في سوق الانتقالات الشتوية ، لكن صانع الألعاب رفض ذلك بسبب عدم رغبته باللعب ضد فريقه.

وينتهي عقد كريستيان إريكسن في 30 حزيران / يونيو القادم ، وبالتالي يمكنه التفاوض قانونياً مع أي نادٍ في يناير القادم والتوقيع على عقد يمكنه من الانضمام إلى وجهة أخرى بعد انتهاء عقده الحالي.