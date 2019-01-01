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القدس: الشرطة تقبض على 11 مطلوبا للعدالة وتتلف مركبات غير قانونية

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

قبضت الشرطة، أمس الاثنين، على 11 مطلوبا للعدالة، وأتلفت مركبات غير قانونية، خلال نشاط أمني ومروري في بلدتي العيزرية وأبو ديس، جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، أن شرطة ضواحي القدس تساندها قوة من الشرطة الخاصة الوحدة المركزية، وشرطة الحراسات والأجهزة الأمنية المختلفة، نفذت نشاطا أمنيا مروريا انتهى مساء اليوم في بلدتي العيزرية وأبو ديس، بهدف ضبط المركبات غير القانونية وفرض سيادة القانون وإزالة التعديات.

وأضاف البيان أن القوة تمكنت من ضبط 60 مركبة غير قانونية تم إتلافها ميدانيا، إضافة للقبض على 11 مطلوبا للعدالة بتهم جنائية وأمنية.

وأكد مدير شرطة ضواحي القدس العقيد فواز طالب، أن الشرطة ستواصل النشاطات المرورية والأمنية في مختلف مناطق ضواحي القدس، لفرض سيادة القانون، والقضاء على كافة المظاهر السلبية، وأشكال الفلتان الأمني، والتعديات على أمن وممتلكات المواطنين.

#الشرطة #مركبات

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