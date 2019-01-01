"القدس المفتوحة" وبنك الأردن يوقعان مذكرة تفاهم

رام الله / سما /

وقعت جامعة القدس المفتوحة وبنك الأردن، يوم امس الإثنين ، مذكرة تفاهم مشترك، وذلك في مبنى رئاسة الجامعة برام الله.

وقع المذكرة عن الجامعة رئيسها أ. د. يونس عمرو، وعن بنك الأردن المدير الإقليمي للبنك السيد حاتم الفقهاء.

وحضر حفل توقيع المذكرة نواب رئيس الجامعة: للشؤون الأكاديمية أ. د. سمير النجدي، وللشؤون الإدارية أ. د. مروان درويش، وللشؤون المالية د. عصام خليل، ومساعدو رئيس الجامعة: لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاهين، ولشؤون العلاقات العامة والدولية والإعلام د. م. عماد الهودلي، ولشؤون المتابعة د. آلاء الشخشير، وعضو مجلس اتحاد الطلبة أ. معتز مزهر.

فيما حضر عن بنك الأردن: أ. سامح عبد الله مدير الفروع، وأ. أمجد أو زهرة مدير مبيعات وخدمات فرع ضاحية البريد، وأ. عبادة عابدين مسؤول مبيعات وخدمات فرع ضاحية البريد.

ورحب أ. د. عمرو بالوفد الضيف في رحاب جامعة القدس المفتوحة، مستعرضاً تاريخ الجامعة ونشأتها.

وأشار إلى أن الجامعة التي تضم نحو ربع طلبة التعليم العالي في فلسطين حققت إنجازات لافتة خلال السنوات الأخيرة على الصعيدين الأكاديمي والطلابي، منوهاً إلى فلسفة التعليم المدمج التي تبنتها الجامعة باعتبارها أنجع الأساليب في التعليم العصري وأكثرها مواءمة لتخفيض الكلفة.

ونوه إلى أهمية جامعة "القدس المفتوحة" باعتبارها جامعة وطنية "حافظت على الوحدة، ونأت بنفسها عن حالة الانقسام من خلال تقديم خدماتها في الضفة الغربية وقطاع غزة"، لافتاً إلى تمتعها بعلاقات دولية وطيدة من خلال توقيعها العديد من اتفاقيات التعاون مع جامعات عالمية وأخرى عربية.

وتحدث أ. د. عمرو عن أهمية القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومشاركته أبناء شعبنا وقيادته فيما نتعرض له من حصار مالي ظالم.

من جهته، شكر الفقهاء أ. د. عمرو على حفاوة الاستقبال، وتحدث عن المكانة الرفيعة التي وصل إليها بنك الأردن، وبخاصة على صعيد الخدمات التي يقدمها للمجتمع الفلسطيني، مشيداً بدور جامعة القدس المفتوحة في نشر رسالة التعليم العالي في فلسطين.

وتسعى المذكرة إلى تعزيز علاقة الطرفين للارتقاء بالخدمات المقدمة لطلبة الجامعة، إذ يفسح البنك -بموجب المذكرة- المجال أمام طلبة الجامعة للتدريب على الأعمال الإدارية والبنكية، وفقاً لتخصصاتهم وبموجب إجراءات تنسجم وأنظمة الطرفين، ومنحهم فرص التوظيف وفق احتياجاته وخياراته.

وتقوم الجامعة بموجب المذكرة بفتح حساب لدى البنك، يفسح المجال أمام الطلبة لدفع الرسوم الجامعية لديه بموجب إجراءات متفق عليها.

وسيسعى البنك بموجب مذكرة التفاهم إلى دعم مشاريع البحث العلمي وأية مشاريع أخرى تندرج في إطار مشاريعها التنموية والتطويرية، وكذلك المساعدة في دعم برامج التدريب، سواء لكادر الجامعة أو العاملين في حقول دعم الأطفال والمرأة الفلسطينية.