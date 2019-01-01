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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم شقيقان من الخليل

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عز الدين ويحيى ناصر زين، ومحمد عطية بنات ونجله جمال، بعد تفتيش منازلهم في مدينة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل غربا، وفتشت منزل الأسير المحرر ليث العصافرة، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الاحتلال

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