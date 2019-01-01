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قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات و اعتقالات بينهم امرأة في مدن الضفة

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات و اعتقالات بينهم امرأة في مدن الضفة


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عدة مواطنين من الضفة بينهم خمسة من مخيم بلاطة شرق نابلس، كما داهمت بلدات في الخليل وقلقيلية ورام الله وجنين.

وافادت مصادر محلية باعتقال الاحتلال المواطن محمد لطفي مرشود ومحمد محمود مرشود ومحمد ميمون عناب ونمر ابو مصطفى وزوجته على طريق نابلس قلقيلية، وتم نقلهم لمركز توقيف احتلالي.

وفي الخليل اعتقل الاحتلال الشابين عز الدين الزين ويحيى الزين عقب اقتحامها مدينة الخليل، كما داهم بلدة عزون شرق قلقيلية وقام الجنود بنفتيش أراضٍ في حارة المقبرة داخل البلدة.

واندلعت مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال في حيْ الهدف ومخيم جنين .

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل وشرعت بتفتيشها في قرية كفر نعمة والنبي صالح وعابود شمال غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة شمال طولكرم، واعتقلت الشاب أيمن شريف من قرية العيسوية في القدس المحتلة.

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